Over een paar weken is Lords of the Fallen verkrijgbaar en deze titel was ook aanwezig op de gamescom. Bezoekers en media konden daar met de titel aan de slag en de gamescom demo is nu in z’n geheel online gezet. De video is al wat ouder, maar wilden we je toch niet onthouden voor als je het gemist hebt.

Het resultaat is bijna een uur aan gameplay, die gewone gevechten laat zien maar ook baasgevechten en meer. Het is eigenlijk een prima video om eens goed voor te gaan zitten om een degelijke indruk van de game te krijgen.

Lords of the Fallen staat gepland voor 13 oktober. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.