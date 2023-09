Mortal Kombat haalt er zijn neus niet voor op om gastoptredens toe te laten in zijn rooster. Zo zagen we in het verleden reeds Kratos uit God of War, de Terminator uit de gelijknamige filmreeks en zowat elke slasherslechterik uit de jaren ’70 en ’80 de revue passeren. Een naam die ontwikkelaar NetherRealm Studios echter vooralsnog niet kon strikken – en dat ligt niet aan een gebrek aan proberen – is ’s werelds coolste huurmoordenaar John Wick.

In een recent interview met Rolling Stone liet Ed Boon, de geestelijke vader van Mortal Kombat, optekenen dat hij John Wick echt in zijn game wilde hebben, maar dat het team er niet in geslaagd is om hem los te weken. Een reden wordt in het interview niet gegeven, maar vinden we misschien wel terug in eerdere opmerkingen van acteur Keanu Reeves. Die gaf namelijk aan dat hij zijn personages (John Wick, maar ook Neo uit The Matrix) niet vindt passen in het Mortal Kombat universum.

Zeg echter nooit nooit… Toch?

“When we were making Mortal Kombat (1992), the whole team was in the midst of Bloodsport, Enter the Dragon, and all the Terminator movies. I could certainly see the John Wicks of the world… as a matter of fact, that is one of the ones that we tried to get – John Wick – in Mortal Kombat, and we didn’t get it.”