Rockstar Games rouleert de bonussen die je in GTA Online kunt scoren veelvuldig en ditmaal is het opletten voor de Auto Shop eigenaren. Spelers van de game krijgen namelijk dubbele beloningen in RP en GTA$ bij het spelen van de Auto Shop Client Jobs, Robbery Contract Finales en Overtime Rumble. Niet gek dus.

Mocht je deelnemen aan LS Car Meet Races, dan ontvang je driedubbele LS Car Meet Rep en bij het spelen van Taxi Work scoor je driedubbele GTA$ en RP. Genoeg bonussen deze week en alle andere details van de wekelijkse GTA Online update hieronder op een rijtje.

Door de klassieke looks van Franklin, Michael en Trevor uit GTAV geïnspireerde gratis outfits en wapenskins, tot en met 27 september

Gratis Alpine Hat als je deze week inlogt om Oktoberfest te vieren

Terugkerende voertuigen deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Pfister Comet, Invetero Coquette BlackFin, Vapid Hustler, Benefactor Stirling GT en de Vapid Clique

Terugkerende voertuigen in de Luxury Autos Showroom: De Progen Tyrus en de Annis RE-7B

LS Car Meet Test Rides: De Hijak Ruston, Vapid Contender en de Dinka Jester

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week drie dagen op rij in de top 5 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Truffade Nero

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Grotti Stinger GT

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW Premium Test Ride: De Grotti Turismo Classic

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Pacific Bluffs en Mount Gordo

Tot slot nog een overzicht van de aanbiedingen. Benny’s Vehicle Conversions kennen een korting van 40% en dat percentage gaat ook op voor de aanschaf van Auto Shop Properties, Upgrades en Modifications. Op speciale LS Car Meet racing suits zit momenteel 50% korting en hieronder een overzicht van de voertuigen die in de aanbieding zijn:

Progen Tyrus (supercar) – 30% korting

Dinka Jester (sportwagen) – 50% korting

Vapid Clique (musclecar) – 40% korting

Benefactor Stirling GT (klassieke sportwagen) – 40% korting

Classique Broadway (musclecar) – 30% korting

BF Weevil (compactcar) – 40% korting

Grotti Brioso 300 (compactcar) – 40% korting

Een bezoekje aan de Gun Van kan je ook een voordeel opleveren, want de Unholy Hellbringer is nu met 20% korting verkrijgbaar. GTA+-leden krijgen 50% korting op de Heavy Sniper Rifle.