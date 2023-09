Halloween is in aantocht en jullie weten wat dat betekent: horror wordt even mainstream. Om dat te vieren, heeft Bandai Namco aangekondigd dat The Dark Pictures Anthology: Little Hope zal verschijnen voor de Nintendo Switch. Dit tweede deel uit The Dark Pictures Anthology geeft je weinig hoop op overleven, maar kon wel op een mooi cijfer rekenen in onze review.

Lang zal je niet meer op de game moeten wachten, aangezien het spel al op 5 oktober zal verschijnen voor de Nintendo Switch. Wil jij al wat in de Halloween sfeer komen, maar heb jij geen idee of de game iets voor jou is, bekijk dan zeker even de onthullingstrailer uit 2020 om een beeld van de game te krijgen.