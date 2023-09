Tijdens de Tokyo Game Show, die afgelopen week plaatsvond, heeft Capcom nieuwe informatie en beelden naar buiten gebracht van Dragon’s Dogma 2. Fans die sinds de eerste aankondiging wachten op meer gameplay hebben geluk, want het spel wordt uitgebreid getoond in een tweetal nieuwe video’s.

In de gameplay krijgen we een glimp van de gigantische wereld te zien, die maar liefst vier keer zo groot is als de wereld van Dragon’s Dogma 1, en diverse vijanden. Het spel ziet er prachtig uit en lijkt de systemen die Dragon’s Dogma uniek maken, zoals het gevechts- en pawn-systeem, verder uit te breiden.

In een gesprek met VGC liet regisseur Hideaki Itsuno weten dat er, behalve bij het opstarten van het spel, geen laadschermen zullen zijn in Dragon’s Dogma 2. Je kunt dus de hele wereld verkennen zonder ook maar één keer te hoeven wachten, bijvoorbeeld wanneer je een dungeon ingaat.

“Speaking to the seamlessness of the world, there are no loading screens when you’re exploring. Of course, if there’s a cutscene, we might load it in and then load you back to free exploration, but in terms of actually going into dungeons or caves and exploring different parts of the world, you’ll never see a loading screen.