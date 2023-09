Idris Elba speelt een rol in de Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077, die vanaf morgen verkrijgbaar is. Na de release van de 2.0 update die de game een flinke stap voorwaarts doet zetten, is de hype alleen maar toegenomen en daar speelt CD Projekt RED nu nog wat meer op in.

Ze hebben een nieuwe trailer uitgebracht, waarin de acteur in live-action de hype een beetje doet aanzwengelen, aangevuld met in-game beelden om vervolgens te transformeren naar zijn digitale ik. De trailer zet lekker de toon voor als je morgen aan de slag gaat, check het hieronder.