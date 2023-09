Na de release van de 2.0 update voor Cyberpunk 2077 vorige week, is het vandaag de release van de Phantom Liberty uitbreiding voor de game. In deze uitbreiding maak je kennis met nieuwe personages, onder andere vertolkt door Idris Elba en ook ga je een nieuw gebied bezoeken.

Met de release van deze nieuwe content vandaag, is er een launch trailer uitgebracht en die kunnen we je natuurlijk niet onthouden. Check de trailer hieronder en verwacht binnenkort een special waarin we dieper ingaan op deze uitbreiding.