We weten inmiddels al langer dan vandaag dat de Final Fantasy VII Remake zal bestaan uit drie games die het originele verhaal opnieuw zullen vertellen én tegelijk ook zullen uitbreiden. Grote ambities dus en creative director Tetsuya Nomura bevestigt dit enkel maar.

In een interview met The Guardian vermeldt hij zelfs iets heel interessants voor fans van alles wat maar met Final Fantasy VII te maken heeft. Hij bevestigde namelijk dat er op een bepaald moment in de Remake trilogie een link zal worden gelegd met Final Fantasy VII: Advent Children. Dit is een animatiefilm uit 2005 die fungeerde als een sequel op de originele PS1-game uit 1998.

“If you play right through to the end, it will link up [to Advent Children], so you don’t need to worry about that,”

Een quote in ware Nomura-stijl: lekker vaag en zonder specifieke uitleg. Het zal dus (lang) afwachten worden vooraleer duidelijk wordt hoe de gebeurtenissen van Advent Children in de nieuwe games verwerkt zullen worden.

Wat we wél weten is dat Final Fantasy VII Rebirth op 29 februari 2024 voor de PS5 verschijnt.