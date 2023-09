Jeanette Lee, de project director van Spider-Man 2, heeft in een interview met het Duitse golem.de bekendgemaakt dat spelers in Spider-Man 2 kunnen genieten van een aantal attracties in Coney Island Park.

Lee zegt dat de focus voor Spider-Man 2 en toekomstige superhelden spellen moet liggen bij het creëren van momenten om van te genieten, in plaats van de wereld steeds verder uitbreiden. In diverse attracties kunnen op Coney Island is daar een voorbeeld van.

“It’s not necessarily about expanding a metropolis even further. It’s about making the moments better, creating more exciting situations. We want players to enjoy every moment, but also to complete the story.

The Coney Island amusement park in Spider-Man 2 is a good example of this. You can ride rides and get to know the place, especially if you’ve never been there before. By the way, we built this environment during the corona pandemic and it was almost a kind of vacation for all of us.”