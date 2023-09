Marvel’s Spider-Man 2 bevat natuurlijk net zoals elke andere PlayStation game Trophies en hoewel wat ongebruikelijk, heeft Insomniac Games nu zelf een gedeelte van de lijst gedeeld. Ze kiezen expres voor een gedeelte, want de Trophies die mogelijk als spoilers opgevat kunnen worden hebben ze achterwege gelaten.

Hieronder de Trophies van de game die tot dusver bekend zijn gemaakt en afgaande op deze informatie lijkt het niet al te ingewikkeld om de platinum Trophy te halen. De resterende Trophies zijn ongetwijfeld gekoppeld aan het verhaal, waarbij het doel sowieso is om de game op z’n minst uit te spelen.

Dedicated

-Collect all Trophies

Superior

-100% Complete all districts

Heal the World

-Finish the main story

To the Max

-Purchase all gadget upgrades

Kitted Out

-Purchase all available Suits

Amazing

-Reach Max Level

Friendly Neighborhood Spider-Man

-Complete all FNSM requests

Foundational

-Complete all EMF Experiments

Evolved

-Defeat 100 enemies with Evolved Venom abilities

Surge

-Use Symbiote Abilities 25 times during Symbiote Surge

Armed and Dangerous

-Defeat 100 enemies with Spider-Arm abilities

Fully Loaded

-Purchase all of Spider-Man’s Suit Tech upgrades

Brooklyn Pride

-Complete “A Gift”

My Community

-Complete “Hard Bop”

Funky Wireless Protocols

-Solve the mystery of the Spider-Bots’ origin

Stylish

-Equip a Suit Style

Slack Line

-Stealth takedown 25 enemies in stealth from the Web Line

Hang Ten

-Perform 30 Air Tricks in a row without touching the ground

Overdrive

-As Miles, use Reverse Flux to pull 6 or more enemies together simultaneously

Soar

-Using only your Web Wings, glide from Financial District to Astoria without touching the ground

A New Adventure

-Help Howard

Resourceful

-Collect a total of 10,000 Tech Parts

Co-Signing

-Complete all Tech Stashes

New York, New York

-Complete all Photo Ops

A New Suit

-Acquire the Black Suit

Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf 20 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 5.