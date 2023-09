Rockstar Games zet de bonussen deze week best wel breed in, want in GTA Online profiteren Biker Clubhouse, Bunker én Nightclub eigenaren optimaal. Dit zit hem in dubbele productiesnelheden voor alle voorraden binnen de genoemde activiteiten. Dit zorgt natuurlijk voor een stuk effectievere outpunt.

Verder krijg je dubbele Special Cargo Crates van Lupe bij Special Cargo Warehouses en in het kader van Oktoberfest wordt er een gratis Alpine Hat uitgedeeld. Tevens is er een gratis Red Happy Moon Tee te scoren in verband met het Moon Festival. Tot slot verdien je dubbele GTA$ en RP voor Hasta La Vista.

Alle andere updates hieronder op een rijtje, maar weet dat dit enkel slaat op de current-gen versie van GTA Online.

HSW Test Ride: De Maibatsu MonstroCiti

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen North Chumash en Palomino Highlands

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Imponte Ruiner ZZ-8, Penaud La Coureuse, Toundra Panthere, Dinka Sugoi en Benefactor Feltzer

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Dinka RT3000 en de terugkerende Ocelot Lynx

LS Car Meet Test Rides: Drie sportwagens keren terug: de Dinka Jester Classic, Dewbauchee Seven-70 en Dewbauchee Rapid GT

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week twee dagen op rij in de top 5 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Übermacht Sentinel Classic

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Maibatsu Penumbra FF

Qua aanbiedingen hebben we het onderstaande lijstje aan voertuigen. Daarnaast krijg je momenteel 40% korting op Executive Office Upgrades en Modifications. Hetzelfde gaat op voor Bunker Upgrades en Modifications, Nightclub Upgrades en Modifications, alsook Biker Clubhouse Upgrades en Modifications.

Dewbauchee Seven-70 (sportwagen) – 40% korting

Ocelot Lynx (sportwagen) – 40% korting

Dinka Sugoi (sportwagen) – 50% korting

Dinka RT3000 (sportwagen) – 30% korting

Imponte Ruiner ZZ-8 (musclecar) – 30% korting

Als je de Gun Van bezoekt tref je daar momenteel het volgende aanbod: Gusenberg Sweeper, Heavy Pistol, Heavy Revolver, Vintage Pistol, Baseball Bat, Battle Axe en Tactical SMG. De Up-N-Atomizer is eveneens verkrijgbaar en dat met 20% korting. GTA+-leden krijgen op Molotovs 40% korting.