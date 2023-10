Mortal Kombat 1 heeft een best ruig weekend achter de rug. Vorige week werd een bug ontdekt, waaruit bleek dat speler 1 een oneerlijk voordeel kreeg ten opzichte van de andere speler (zie de video onderaan het bericht). Dit moest uiteraard opgelost worden, maar bij het lanceren van de patch ging heel wat mis.

De ontwikkelaar liet op X weten dat de servers onverwacht offline moesten gaan omdat alles even fout liep. Inmiddels zouden de servers weer online moeten zijn, maar hierdoor is de geplande patch nog niet doorgevoerd. Deze komt wel zo snel mogelijk deze week online.

‘Unfortunately, due to the unexpected server issues we encountered today, we need to push today’s planned patch deployment until early next week. We want to focus on server stability before we enter the weekend. Apologies for any inconvenience this may cause.’