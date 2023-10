Blizzard Entertainment heeft aangekondigd dat de volgende Diablo IV developer-update livestream plaatsvindt op 4 oktober. In de livestream zal de ontwikkelaar meer informatie delen over het tweede seizoen in Diablo IV, genaamd het Season of Blood.

Tijdens de livestream zullen we niet alleen informatie krijgen over het gevaar dat de vampieren vormen, maar ook over de quality-of-life verbeteringen die de update met zich meebrengt, waaronder meer opbergruimte.

Op 10 oktober vindt een tweede livestream plaats, de Campfire Chat, waarin dieper wordt ingegaan op veranderingen aan de verschillende klassen en gamesystemen.

Diablo IV: Season of Blood gaat op 17 oktober van start. In de aankomende week kun je meer informatie verwachten.