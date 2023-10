DriveClub is inmiddels niet meer en datzelfde geldt voor diens ontwikkelaar, Evolution Studios, voorheen tevens verantwoordelijk voor een aantal WRC- en MotorStorm-games. We zijn inmiddels een hele generatie verder, maar dat weerhoudt spelers er niet van om af en toe eens terug te kijken.

Zo ook de heren van Digital Foundry, die de racing game van weleer uit de kast hebben getrokken en ditmaal met een leuk foefje. De modder illusion is er namelijk in geslaagd om de game te patchen, wat op de PlayStation 5 een strakke framerate van 60 frames per seconde mogelijk maakt.

De resultaten spreken voor zich en zo ook het harde werk van Evolution Studios, want DriveClub is 9 jaar na dato nog steeds een prachtige game om naar te kijken. Bekijk de beelden hieronder en oordeel zelf.