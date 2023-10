In juli werd er een speciale Marvel’s Spider-Man 2 PlayStation 5 bundel aangekondigd, die met faceplates komt geheel in stijl van de game. Ook de DualSense controller is aangepast op de stijl van de console, wat het tot een mooi pakket maakt.

Naast deze bundel zal er nog een andere bundel uitkomen, die wat meer standaard is. Het gaat hier om een bundel van de PlayStation 5 met disc drive, maar dan in de standaard witte kleur. Bij het pakket zit uiteraard een (standaard) DualSense controller en een code om Marvel’s Spider-Man 2 te downloaden.

De bundel is vanaf 20 oktober verkrijgbaar, een prijs is nog niet bekendgemaakt.