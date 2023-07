Gezien Marvel’s Spider-Man 2 een van de belangrijkste releases van Sony dit najaar is, mag een wat speciale aanpak natuurlijk niet uitblijven. Zo kun je naast een regulier exemplaar ook een Collector’s Edition aanschaffen, die met een figurine van Venom komt.

Voor de echte liefhebber is er ook nog de optie om een PlayStation 5 bundel te kopen met daarin een console die helemaal is afgestemd op de game, qua kleurstelling dan. De console zal met en zonder disc drive verkrijgbaar zijn en vanaf 1 september geleverd worden.

Bij interesse kan je vanaf 28 juli een pre-order plaatsen in de PlayStation Direct Store (ook verkrijgbaar bij geselecteerde retailers) en naast dat je de console in het pakke aantreft, zit er ook een gelijkgestemde DualSense bij. Verder tref je een voucher voor de game in het pakket, zodat je de game kunt downloaden zodra die op 20 oktober uitkomt.

Mocht je deze hardware heel graag willen hebben, maar al een PlayStation 5 hebben, geen nood. Sony heeft aangekondigd dat de face plates ook los aangeboden worden voor beide PlayStation 5 modellen. Ook zal de DualSense controller los aangeschaft kunnen worden.