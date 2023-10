EA Sports FC 24 is sinds afgelopen vrijdag officieel verkrijgbaar voor allerlei platformen, zo ook de PlayStation 4 en PlayStation 5. In het kader van deze lancering organiseerde KaartDirect een leuke promo in Amsterdam, waarbij voorbijgangers een schot op het doel konden wagen.

Een doel dat ietsje anders is dan normaal, want de deelnemers moesten precies door de gaten schieten. Dit niet zonder reden, want bij een goed gemikt schot zouden ze PlayStation Store tegoed kunnen winnen. Hoe dat uitpakte en of de handhaving er blij mee was… dat zie je in de video hieronder!

Binnenkort lees je meer over EA Sports FC 24 in onze review.