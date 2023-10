Met nog minder dan een maand te gaan, is de release van Alan Wake II – het vervolg op de culthit Alan Wake – op handen. Het lijkt Remedy Games’ meest ambitieuze project tot nu toe te zijn en dat heeft er deels mee te maken dat de game twee protagonisten kent: de titulaire schrijver Alan Wake en FBI-agent Saga Anderson.

Nu heeft Kyle Rowley, game director bij de Finse studio, onthuld dat de splitsing tussen onze tijd met Alan en Saga “ongeveer 50/50” zal zijn. Een mooie verdeling dus, voor een verhaallijn die ongeveer 20 uur in beslag zal nemen.

Volgens Rowley is dit de juiste verdeling als het gaat om pacing. Ondanks dat Alan dus prominent zal terugkomen in de game, maar ook Saga’s verhaal zal belangrijk zijn. De regisseur geeft tevens aan dat de twee personages aanwezig zullen zijn in elkaars verhalen.

“It’s important obviously that we’re creating an Alan Wake sequel, so we need to make sure we wanted to represent Alan as a character. But 50/50 felt about right for us from a pacing perspective. Alan is present in Saga’s side of the story as well, so it’s not like he’s only in the dark place that we kind of showed him in the trailers and stuff that he’s kind of also in some of those areas.”