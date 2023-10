Volgend jaar kunnen we (opnieuw) aan de slag gaan met Persona 3 in de vorm van Persona 3 Reload, een heuse remake van de geliefde JRPG uit 2006. De release is nog enkele maanden van ons verwijderd, maar ATLUS begint alvast met wat trailers op ons te gooien. De komende weken mogen we immers meerdere video’s verwachten die telkens een personage uit de game aan ons zullen voorstellen en we beginnen met de ‘Hero’.

De Hero is, zoals de naam al impliceert, de protagonist van de game en de leider van S.E.E.S. Stijlvol, charmant, krachtig en met voldoende charisma, zoals het een echte leider betaamt! Bekijk hieronder de trailer waarvan sprake. Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari 2024.