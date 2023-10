De maand oktober staat natuurlijk onder andere in het teken van Halloween en ook dat gaat in GTA Online niet zomaar voorbij. Rockstar Games heeft aangekondigd dat ze de speltypen met een Halloweenthema in de spotlights zetten wat als voordeel oplevert dat je extra scoort.

Zo krijg je bij het spelen van Condemned, Slashers en Alien Survivals dubbel zoveel GTA$ en RP. Dit gaat ook op voor Special Cargo Sell Missions trouwens. Speel je Judgement Day, dan krijg je zelfs driedubbele GTA$ en RP.

Alle andere details van de wekelijkse update hieronder:

Een gratis Scarlet Vintage Devil Mask als je deze week speelt

LS Car Meet Test Rides: De Maibatsu Penumbra (sportwagen), de Albany Alpha (sportwagen) en de Dewbauchee Massacro

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week drie dagen op rij in de top 2 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Pfister Neon (sportwagen)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Bravado Greenwood (musclecar)

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW Premium Test Ride: De Principe Deveste Eight (supercar)

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen East Vinewood en Vespucci Beach

Afsluitend hebben we zoals altijd een overzicht met kortingen. Hieronder de selectie van voertuigen die je tegen een scherp prijsje scoort en daarnaast kun je nu Special Cargo Warehouses aanschaffen met 40% korting. Bij de Gun Van scoor je een Advanced Rifle met 20% korting en GTA+-leden kunnen de Precision Rifle met 40% korting aanschaffen.

RC Bandito (offroad) – 40% korting

RC Bandito Modifications en Upgrades – 40% korting

Maibatsu MonstroCiti (offroad) – 20% korting

Dewbauchee Massacro (sportwagen) – 40% korting

Pegassi Zorrusso (supercar) – 40% korting

Pegassi Torero XO (supercar) – 40% korting

Pegassi Reaper (supercar) – 40% korting

Pegassi Infernus Classic (klassieke sportwagen) – 40% korting

Gun Van aanbod