Het bestaan van de Xbox Series S is absoluut nuttig, maar ervoor zorgen dat games die op de Xbox Series X technisch verbluffend uit de hoek komen dat ook op het kleine broertje van die console doen… dat is niet bepaald een sinecure. Case and point: het binnenkort te verschijnen Alan Wake II, dat zich toch in wat bochten moest wringen voor zijn Xbox Series S versie.

Thomas Puha van ontwikkelaar Remedy sprak onlangs met IGN en vertelde daar wat de grootste uitdaging was: de lagere GPU en de daardoor kleinere hoeveelheid beschikbaar geheugen. Dit probleem was – zelfs voor een ervaren studio – niet gemakkelijk te omzeilen, al is Puha er zeker van dat het team erin geslaagd is. Eind deze maand krijgen we het resultaat voorgeschoteld.