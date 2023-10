Over een paar weken verschijnt The Talos Principle II en mocht je de game voor de release even willen uitproberen, dan is dat nu mogelijk. Ontwikkelaar Croteam heeft namelijk een demo beschikbaar gesteld in het kader van Steam Next Fest.

Deze demo is standalone en geeft een impressie van de nieuwe wereld die spelers straks zullen gaan ontdekken. Daarnaast komen er elementen van het verhaal in de demo terug en een selectie van de puzzels. Bij interesse kan je de demo hier vinden.

Meer weten over The Talos Principle II? Check dan hier onze hands-on preview.