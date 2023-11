Tussen alle grote releases door verschijnen er ook wat minder bekende games en één daarvan is The Talos Principle II. Het is het vervolg op de gewaardeerde puzzelgame uit 2014 die de lijn voortzet met nieuwe puzzels, een boeiend verhaal en leuke uitdagingen.

De game is sinds gisteren officieel verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Daarom mag een launch trailer natuurlijk niet ontbreken en die kan je hieronder kijken. Daarnaast nog een video van 33 minuten, die een beter beeld van de puzzelgame geeft.

Verwacht binnenkort onze review van The Talos Principle II.