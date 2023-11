Zeer recent kregen we nog een 33 minuten durende gameplay video van The Talos Principle II voorgeschoteld die je hier kan terugvinden en in hetzelfde artikel vind je ook de launch trailer. Dit was natuurlijk om te vieren dat de game verkrijgbaar is. Om dit nog extra in de verf te zetten, heeft uitgever Devolver Digital een nieuwe trailer vrijgegeven waarin GLaDOS de hoofdrol speelt.

GLaDOS, de hoofdantagonist uit de Portal-serie, geeft namelijk in haar bekende stijl commentaar bij de beelden van de game. De snedige opmerkingen roepen bij ons wel wat nostalgische gevoelens op en zijn redelijk komisch. The Talos Principle II is nu live voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc en vergeet hieronder zeker niet even de ludieke trailer te bekijken.