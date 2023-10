Preview | The Talos Principle II – Op de gamescom kregen we de mogelijkheid om alvast een eerste blik te werpen op The Talos Principle II. Het vervolg op de puzzelgame die in 2014 het levenslicht zag. Toen kregen we een hoop van de titel te zien en de structuur van de gameplay uitgelegd, maar uiteindelijk is zelf proberen natuurlijk altijd net wat beter. Croteam stuurde ons een previewcode die ons in de gelegenheid stelde om van de sfeer te proeven en de puzzels te ontdekken die deze game te bieden heeft. Hieruit blijkt dat het vervolg trouw blijft aan het origineel, maar toch fris aanvoelt.

Een nieuwe wereld

Om meer context bij The Talos Principle II te krijgen als het gaat om de achtergrond, de situatie en waar jij als speler in terecht komt, raden we je aan de vorige preview te lezen. We willen het nu meer over de speelervaring hebben, die afwijkt van het vorige deel. Althans, de gameplay komt betreffende het puzzelen voor een groot deel overeen, maar duidelijk is dat de omvang wat grootschaliger aanvoelt. Je bent robot 1K en na je ontwaken zul je de hoofdstad van de nieuwe beschaving bezoeken en daar leeft het redelijk. Her en der zijn robots te vinden en je kunt met hen in gesprek gaan om meer over de lore te weten te komen.

Het is best interessant om die dialogen te voeren omdat veel van de robots een eigen persoonlijkheid hebben, wat voor sombere, maar ook hilarische gesprekken zorgt. De aanwezigheid van deze robots zorgt voor een stuk meer leven. In de vorige game was je nog alleen met Elohim, waardoor het erg eenzaam aanvoelde. Nu voel je je meer thuis in een community van robots die ondanks dat het machines zijn, de structuren qua leven van de mens hebben geïmiteerd en dat levert een interessante setting op. Met name omdat de robots net zo nieuwsgierig zijn als de mensen, waarbij jij samen met anderen op pad wordt gestuurd naar een mysterieus eiland.

Puzzelen op een traditionele manier

Waar The Talos Principle II zich in doet kenmerken is dat ze elementen van vergane beschavingen gebruiken voor de vormgeving. Nog voordat je in de stad terecht komt speel je een reeks van simpele puzzels om te wennen aan de gameplay. Dit alles is in een setting van het Oude Egypte, waarbij je door het zand heen loopt en overal constructies ziet met hiërogliefen. Voeg daar de kenmerkende deuntjes aan toe als je doelstellingen volbrengt en je zit als speler van het origineel gelijk weer in de ervaring. Het is precies zoals je het van jaren terug kent, wat het een vertrouwd gevoel geeft. Toch heeft de game ook nieuwe zaken te bieden.

Dit zien we terug in het gedeelte dat na de introductie van de stad volgt. We kwamen terecht in een veel grotere speelwereld die niet zo afgekaderd is als de introductie. Iets waarmee de game zich ook wat van de vorige game doet onderscheiden. Het voelt grootser en indrukwekkender aan op het mysterieuze eiland, al zul je vanuit een centraal punt hier weer doorgaan naar specifieke gebieden waar je een vaste reeks puzzels moet oplossen in een meer gesloten gebied. De structuur is in bepaalde mate hetzelfde als de voorgaande games, maar voelt ondanks dat wel grootschaliger aan en dat is iets wat we wel toejuichen. Zeker als er her en der details over de lore te vinden zijn, al moeten we daar de game nog wat langer voor spelen.

Spelen met tetromino’s

Een ander element dat The Talos Principle II overneemt van de vorige game is het spelen met tetromino’s. Elke puzzel levert je een andere steen op en zodra je in een reeks alle stenen te pakken hebt, kun je naar een hek gaan dat gesloten is. Hier vind je vervolgens de verzamelde stenen die je in een kader moet plaatsen en zodra je dat helemaal vol hebt, zal het hek zich openen en kan je door naar het volgende gedeelte van de game. Je bent hierdoor genoodzaakt om in bepaalde mate een vaste reeks van puzzels te volgen wil je de volgende reeks vrijspelen, maar zoals in onze eerdere preview al aangehaald kun je jokers in het spel vinden voor als één bepaalde puzzel niet lukt. Dat zal in het begin geen probleem zijn, maar naarmate je verder in de game komt neemt de uitdaging toe.

Eén van de nieuwe elementen binnen het puzzelen is dat het aanbod in soorten puzzels is aangepast. Zo zijn bepaalde elementen uit de game gehaald op basis van spelerfeedback en daarvoor komen nieuwe elementen in de plaats. Een goed voorbeeld is het spelen met de RGB-kleuren voor lasers, die je van A naar B moet begeleiden. Daar hebben we een paar puzzels van kunnen uitproberen en dat levert leuk denkwerk op. Rood en blauw samen leveren groen op, groen en rood samen leveren weer blauw op, enzovoort. Nu is het combineren van kleuren niet zo heel spannend, maar de uitdaging zit hem in het vinden van de juiste volgorde en positionering, omdat de lijnen elkaar niet mogen kruisen, want dan worden ze gebroken en bereik je het eindpunt niet.

Daarnaast zul je weer in de weer moeten met blokken die je kunt stapelen, ventilatoren die je omhoog helpen of juist koppelstukken goed positioneren. Als snel krijg je te maken met het combineren van de elementen die je ter beschikking hebt om zo nieuwe poorten te openen die je weer nieuwe objecten opleveren, waarmee je beetje bij beetje de puzzel verder oplost. Het is in elk opzicht hetzelfde als de vorige game, maar dan met nieuwe puzzels, een nieuw verhaal en meer gameplay elementen voor nog meer variatie. Tot slot keren de kenmerkende stem van Elohim en het geklooi met computers weer terug, wat de game echt een zeer unieke sfeer geeft.

Voorlopige conclusie

Toen we de game op de gamescom in actie zagen waren we al onder de indruk van hoe Croteam jaren later de kenmerkende stijl van het origineel weet te behouden voor het nieuwe deel, ondanks de nodige veranderingen en vernieuwingen. Nu we de game gespeeld hebben kunnen we beamen dat hetgeen we toen zagen ook effectief zo in de ervaring uitpakt. Dit maakt dat we erg uitkijken naar The Talos Principle II, want de game biedt op basis van een paar uur spelen precies de ervaring die we graag van een goede opvolger zouden willen zien. Het voelt in verschillende opzichten groter en fris aan, maar het behoudt de identiteit van het origineel. Dit mede dankzij de visuele aankleding en audio, die weer uitstekend is. The Talos Principle II verschijnt op 2 november voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.