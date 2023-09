The Talos Principle II werd jaren terug aangekondigd, maar de game zit er nu toch echt aan te komen. De ontwikkeling is de afgelopen twee jaar flink op stoom gekomen en tijdens gamescom maakte de ontwikkelaar duidelijk dat de titel nog dit jaar zou verschijnen, maar wanneer precies was niet bekend.

Die duidelijkheid is nu gegeven, want via een nieuwe trailer is bekendgemaakt dat de game op 2 november zal verschijnen. De game zal dan uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De trailer met nieuwe beelden hieronder en als je meer over de game wilt weten, check dan onze preview.