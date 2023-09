Preview | The Talos Principle II – De Kroatische ontwikkelaar Croteam is vooral bekend van de Serious Sam-games, die verre van serieus zijn. Ze zijn echter ook erg bedreven in het maken van puzzelgames, zo brachten ze in 2014 The Talos Principle uit met een mobiele spin-off onder de naam Sigils of Elohim. Twee uitmuntende puzzelgames die misschien een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. De ontwikkelaar zelf is de franchise echter niet vergeten en kondigde daarom jaren terug The Talos Principle 2 aan. Een game die nog dit jaar verschijnt en op de gamescom kregen we een eerste indruk.

Complexe verhalen

In The Talos Principle II schiet je 1.000 jaar vooruit in de tijd en je neemt de rol aan van een nieuwe robot. Met alle gebeurtenissen uit het verleden is de samenleving wat voorzichtiger, want het verdwijnen van de menselijke beschaving heeft de machines doen laten nadenken over hoe om te gaan met de planeet. Om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt, zijn er maximaal 1.000 robots op de planeet. Het is echter een punt van discussie, omdat sommige robots vinden dat dit aantal al te hoog is. Er is dus een soort maatschappelijke kwestie die onder de robots leeft en ook krijg je te maken met entiteiten zoals Elohim, die als een god toekijkt op wat de robots doen.

Je krijgt in de game te maken met een soort hub en dat is de hoofdstad, alwaar je met verschillende robots kunt spreken om meer context bij de situatie te krijgen. Maar ook spreek je natuurlijk met hogere machten en dien je puzzels op te lossen, waarbij je op basis van de informatie die je hebt uiteindelijk afgewogen keuzes moet maken. Die zijn weer van invloed op de ontwikkeling van het verhaal in de game. Net zoals voorheen kan het verhaal weer allerlei kanten op, waardoor er een complexe wirwar van verhaallijnen ontstaat. Dit loont ook om de game meermaals te spelen en de ontwikkelaar heeft al bevestigd dat je een Trophy/Achievement krijgt als je alle verhaallijnen volgt en voltooit. Hiermee volgt de game dus hetzelfde stramien als het vorige deel.

Op naar het onbekende eiland

Hoewel de robots veel weten over de omgeving waarin ze verkeren, hoe ze hun toekomst willen inrichten en welke maatschappelijke kwesties er leven, zijn er ook onbekende zaken. Zo is de robot beschaving zich bewust van het bestaan van een specifiek eiland dat misschien meer antwoorden heeft. Jij bent als nieuwe robot de uitverkorene om dat eiland te gaan bezoeken en dat is waar het avontuur qua puzzelen als het ware echt begint. Hierbij mag je rekenen op de kenmerkende visuele stijl die erg realistisch oogt en ingevuld is met thematiek gebaseerd op andere oude beschavingen. Een goed voorbeeld is dat het vorige deel best wel wat speelde met het Oude Egypte, nu zien we her en der weer wat meer het Oude Griekenland terug in de artistieke stijl.

Het zorgt voor een mysterieuze sfeer terwijl je zult genieten van werkelijk schitterende plaatjes, ditmaal in 4K. Croteam houdt heel erg vast aan de basis die ze met het eerste deel hebben gelegd, zo is ook de voice-acting van Elohim weer hetzelfde, is de visuele stijl een unieke mix en werk je met computers die op een vroege versie van Windows draaien. Ondertussen geniet je van een gloednieuwe omgeving die allerlei puzzels en geheimen herbergt en door de puzzels op te lossen kom je steeds een stapje verder op het verhalende pad dat je gekozen hebt. Uiteindelijk zul je de meeste tijd spenderen op dit mysterieuze eiland, waarop als het ware verschillende maps te vinden zijn, waar de puzzels weer zijn gesitueerd.

Lukt het niet, dan sla je het over

Per map mogen we acht puzzels verwachten en twee ‘geheime’ puzzels, al is het onbekend hoeveel maps de game precies zal bevatten. Om het doel van een map te volbrengen, is het zaak om acht puzzels op te lossen, maar als je de zevende puzzel bijvoorbeeld niet voor elkaar krijgt zit je niet gelijk vast. In het kader van toegankelijkheid heb je daarvoor de twee geheime puzzels, die als het ware invallen voor de telling tot acht puzzels. Weet je zo’n puzzel op te lossen, dan krijg je een artefact en kan je de officiële puzzel oplossen zonder effectief te puzzelen. Dit sluit niet uit dat je het alsnog kan oplossen en mocht dat lukken, dan krijg je het artefact weer terug. In feite doet dit artefact dienst als joker in het spel. Op die manier probeert Croteam te voorkomen dat spelers niet vast komen te zitten of teruggrijpen naar gidsen op YouTube, want dat doet afbreuk aan de voldoening en speelervaring.

De puzzels zelf doen erg denken aan die van het vorige deel. Dit wil zeggen dat je weer volop met lasergeleiders moet spelen om zo schakelaars over te halen. Bij elke puzzel neemt de uitdaging toe, maar in plaats van met een steile leercurve te werken over de gehele game heen, is de leercurve nu in totaliteit wat vlakker waarbij je per map de moeilijkheidsgraad ziet oplopen over de acht puzzels. Nadien, op de nieuwe map, ligt het niveau sowieso ietsje hoger, maar is de eerste puzzel weer vrij eenvoudig. Op die manier probeert men een meer prettige puzzelervaring te bieden, mede met de optie om puzzels over te slaan. Dit alles moet de speelbaarheid van de game ten goede komen.

Wat hierin ook terug te zien is, is dat de ontwikkelaar de puzzels met opnames niet langer gebruikt. Uit de community kwam de roep dit over te slaan, omdat het de minst gewaardeerde puzzels waren. Sowieso heeft de ontwikkelaar alle zaken die de community als minder leuk heeft aangemerkt of weggelaten of naar beneden bijgeschaald. In ruil daarvoor krijgen we meer puzzels met lasers, waarbij we nu ook met de RGB-kleuren moeten spelen. Ook het klonen van robots komt meer terug, net zoals de optie om portalen op z’n Portals aan te maken en lasers zo te geleiden. Van wat we gezien hebben, ontbreekt het de game absoluut niet aan variatie in de puzzels en dat is een goede zaak.

Voorlopige conclusie

The Talos Principle II borduurt voort op de basis die met het vorige deel is gelegd. Dat wil zeggen: mysterieuze sfeer, indrukwekkende voice-acting, complexe verhaallijnen met verschillende keuzes, gevarieerde puzzelgameplay en mooie plaatjes. Als je het vorige deel erg leuk vond, dan zal je blij zijn te horen dat die lijn vooral wordt voortgezet. Dit ietsje toegankelijker door wat wijzigingen in de structuur, maar nooit te gemakkelijk, want aan hersenkrakers zal het de titel niet ontbreken. Helaas hebben we niet zelf kunnen spelen, maar alles wat we ervan gezien hebben tijdens de presentatie voelde vertrouwd en goed aan. Als je liefhebber van puzzelgames bent, dan is The Talos Principle II absoluut een titel om in de gaten te houden.