Eind mei onthulde ontwikkelaar Tuxedo Labs dat Teardown zich ook een weg gaat slopen naar de current-gen consoles. De release is op 15 november en laat niet heel lang meer op zich wachten, hoog tijd voor de studio om dus een aantal technische details te onthullen én men gaat dieper in op de ontwikkeling voor de ietwat zwakkere Xbox Series S.

In gesprek met Gamingbolt zegt de studio dat ze – met flink wat optimalisaties – ook op de kleinere console van Xbox erin zijn geslaagd om een soepele performance af te leveren. Uiteraard zal de resolutie niet zo hoog zijn als op de Series X, maar dat is als vanzelfsprekend. Tevens geldt een fluctuerende performance voor ieder platform, gezien de physics-based gameplay en de manier waarop spelers bijvoorbeeld honderden bommen kunnen spawnen, aldus de studio.

Over andere platforms gesproken: Tuxedo Labs heeft aangegeven dat zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X een keuze zullen hebben tussen twee grafische modi: Performance en Quality. In de eerdere stand is de resolutie 1920×1080 en is het doel een framerate van 120fps. Quality heeft een hogere resolutie – zo’n 2880×1620 pixels – maar wel een lagere framerate van 60fps. De Xbox Series S neemt een tussenweg: 1920×1080 tegen 60 beeldjes per seconde.

“I think I should also mention that Teardown is not like any other game. Most games are limited in what you can do, making it easier to ensure that everything runs at 60 FPS all the time. Teardown’s sandbox gives players complete freedom and lets them play the way they want. So, if you want to spawn hundreds of bombs that all go off at the same time, then you are free to do that… but it probably won’t be at 60 FPS. That is the beauty of the game, though, and we do not want to limit players.”