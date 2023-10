Stijl is belangrijk, dat weten ze bij Insomniac Games als geen ander en daarom zaten de Marvel’s Spider-Man games al behoorlijk vol met verschillende pakken. Met Marvel’s Spider-Man 2 doet de ontwikkelaar daar nog een schepje bovenop, want via X laten ze weten hoeveel pakken er uiteindelijk in de game zitten: 65.

Dit is samen goed voor 200 stijlen, waardoor Peter Parker en Miles Morales in de meest uiteenlopende pakken en kleuren door New York kunnen slingeren. Hoewel zeker nog niet alle pakken zijn vrijgegeven, hebben we hieronder en boven wel wat afbeeldingen van opties die je in de game hebt. Deze twee pakken verkrijg je via een pre-order.

Marvel’s Spider-Man 2 verschijnt op 20 oktober voor de PlayStation 5.