Overmorgen kunnen fans van Soulslikes aan de slag met Lords of The Fallen. Voordat je met deze titel aan de gang gaat laat CI Games in een lanceringsvideo zien dat het op grafisch gebied in ieder geval goed zit met deze titel.

Lords of the Fallen is gemaakt met Unreal Engine 5 en hiermee is het mogelijk om zeer gedetailleerde personages en omgevingen te maken. Lumen zorgt weer voor realistische belichting, wat de sfeer van de game nog meer verhoogt. Hoe dit eruitziet check je in de trailer van Lords of the Fallen hieronder.