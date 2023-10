RoboCop: Rogue City komt volgende maand (na uitstel) eindelijk uit en dat is natuurlijk leuk nieuws voor liefhebbers van deze futuristische agent. Voordat de game zelf uitkomt, krijgen we eerst nog eens een nieuwe trailer.

RoboCop: Rogue City wordt een heuse RPG waarin je belangrijke keuzes zal moeten maken en deze staan centraal in de trailer waarvan sprake. Daarnaast krijgen we ook de skilltree van RoboCop te zien: je zal verschillende vaardigheden kunnen vrijspelen die je zullen helpen bij het handhaven van de orde in de stad.

RoboCop: Rogue City verschijnt op 2 november, bekijk de nieuwe trailer onderaan dit bericht.