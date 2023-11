Teyon is kennelijk erg gecharmeerd van oude actiefilm helden. Ze hebben namelijk al een game gemaakt over Rambo en Terminator, en nu kun je aan de slag met RoboCop. Zoals dat tegenwoordig hoort is er een lanceringsvideo vrijgegeven en die check je onderaan dit bericht.

RoboCop: Rogue City is een first-person shooter, waar je de uit de pan rijzende misdaad een halt probeert toe te roepen. Als je bekend bent met RoboCop, dan weet je dat dit niet met fluwelen handschoentjes zal gebeuren.

RoboCop: Rogue City is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Onze review mag je volgende week verwachten.