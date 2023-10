Binnen enkele dagen wordt RoboCop: Rogue City uitgebracht, een gloednieuwe first-person shooter gebaseerd op het universum van de gelijknamige films. Om je alvast in de stemming te brengen voor het spel, heeft Nacon een nieuwe trailer uitgebracht waarin je meer te weten kunt komen over het verhaal in Rogue City.

Het spel speelt zich af in Detroit, na de gebeurtenissen van de tweede RoboCop-film. Als de cyborg zul je meer moeten ontdekken over het mysterieuze Project Afterlife, dat verantwoordelijk is voor meerdere doden en verdwijningen van politieagenten.

RoboCop: Rogue City is vanaf 2 november beschikbaar voor PS5, Xbox Series X|S en pc. De Switch-versie is recent geannuleerd door Nacon.