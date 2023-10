Aan het begin van volgende maand verschijnt RoboCop: Rogue City, wat voor fans van de franchise uiteraard iets is om naar uit te kijken. De game komt uit op consoles en pc, maar het lijkt erop dat één bepaalde console hierbij even buiten de boot zal vallen: de Nintendo Switch.

Op 2 november verschijnt de game voor de PS5, Xbox Series X|S en pc, maar ontwikkelaar Nacon sprak in het verleden nog over een mogelijke Switch-versie (eventueel op een latere datum). Hier is eigenlijk heel weinig over gezegd en dat blijkt met een reden te zijn: de hypothetische Switch-versie zal er niet komen. Op de Facebook-pagina van de game werd namelijk de onderstaande vraag gesteld. Het antwoord is duidelijk…