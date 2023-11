Met de release van RoboCop: Rogue City aankomende vrijdag krijgen we veel van de game te zien en een live action trailer kan daar ook nog wel bij. Ter promotie van de game heeft uitgever Nacon een nieuwe video online gezet, waarin we de iconische agent aan het werk zien.

Met ruim 3 minuten is de video zeker even het bekijken waard, waarin we RoboCop allerhande kleine ‘misdaden’ zien aanpakken. In de game gaat het er echter wat hardhandiger aan toe, maar ook RoboCop moet natuurlijk aan zijn gewone plicht voldoen. Check het hieronder.