RoboCop: Rogue City was een best aardige titel, die terecht behoorlijk wat lof wist te oogsten en het bovendien prima deed aan de kassa. Ontwikkelaar Teyon blijft dan ook vlijtig sleutelen aan de game, in de hoop de ervaring nog wat beter uit de verf te laten komen. Daarbij luisteren ze duidelijk naar de feedback van hun fans.

Veel spelers hebben immers om een New Game+ modus gevraagd en volgens een recent bericht op X heeft de studio hun wensen gehoord. In de nabije toekomst zullen we meer te weten komen, maar het nieuws lijkt ons alvast duidelijk: er komt een New Game+ modus aan. Wanneer? Dat valt nog te bezien.

“Many citizens have been asking about a New Game + for RoboCop: Rogue City. We’ve heard you. So stay tuned for more information on this topic in the weeks to come. Until then: Stay out of trouble”