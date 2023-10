EA Sports WRC is de laatste tijd met enige regelmaat in het nieuws en dat is natuurlijk niet zomaar. De releasedatum van 3 november komt immers steeds dichterbij en dan kunnen WRC-liefhebbers aan de slag met deze nieuwe game van Codemasters. Wie ook de echte WRC volgt, kent ongetwijfeld Kalle Rovanperä, de jonge Finse WRC-kampioen.

Wie is er beter dan de kampioen zelve om de game onder de aandacht te brengen moet EA gedacht hebben, want hij is te zien in deze nieuwe trailer. Hierin zien we hem EA Sports WRC voor het eerst spelen en hij deelt gelijk ook hoe hij het ervaart. Hij spreekt vooral lof over de realistische rally’s en hoe de voertuigen aanvoelen tijdens de verschillende snelheden.