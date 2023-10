Lords of the Fallen is vanaf vandaag verkrijgbaar en deze release gaat gepaard met een day one patch. Aanvankelijk zou die update voor alle versies van de game uitgerold worden voor de release van de game, maar dat geldt niet voor elke versie zo blijkt.

De ontwikkelaar heeft via X laten weten dat de Xbox Series X|S versie inferieur zal zijn aan de PlayStation 5 en pc-versie. Dit om de eenvoudige reden dat de ontwikkelaar nog bezig is om de game op gelijkwaardig niveau te krijgen.

De ontwikkelaar verwacht dat ze de update ergens de komende dagen beschikbaar zullen hebben. Mocht je de game op de Xbox Series X|S spelen, dan bestaat de kans dat de performance niet optimaal is in vergelijking met de andere systemen, maar weet dat een verbetering snel volgt.