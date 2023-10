Met Halloween in aantocht zet Rockstar Games hier nu meer op in wat betreft GTA Online. Zo blijken er nu spoken rond te dwalen in Los Santos en het is aan de spelers om die te fotograferen. Mocht dat lukken, dan levert dat je de Ghosts Exposed livery op voor de Albany Brigham, wat een gloednieuwe auto is.

Speel je Halloween Deathmatches, Bunker Sell Missions, Judgment Day, alien Survivals of de Halloween Bunker Series, dan levert je dat momenteel dubbele GTA$ en RP op. Als je deelneemt aan Slasher, dan krijg je zelfs het driedubbele. Alle andere details hieronder op een rijtje:

Halloween Freemode Events met Business Battles waarin je onderdelen van ruimteschepen moet stelen uit Fort Zancudo, spookauto’s, ufo’s in de lucht, bezeten dieren en meer

Gratis Green Vintage Witch Mask als je GTA Online deze week speelt

Breng een Bunker Sell Mission tot een goed einde om het Orange Vintage Werewolf Mask te verdienen

Breng een Bunker Steal Supplies Mission tot een goed einde om het Light Green Vintage Vampire Mask te verdienen

Nieuwe Halloweenvoorwerpen in de GTA Online Job Creator, waaronder pompoenen en jack-o’-lanterns

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW Test Ride: De Karin S95

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Del Perro Beach en Murietta Heights

Terugkerende voertuigen deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Dewbauchee Exemplar, Enus Cognoscenti Cabrio, Ocelot F620, Grotti Carbonizzare en Vapid FMJ

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De terugkerende Annis S80RR en Lampadati Tigon

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Karin Futo GTX

LS Car Meet Test Rides: De Declasse Vamos, Grotti GT500 en Vapid Peyote Gasser

Te winnen in de LS Car Meet: Finish twee dagen op rij in de top 4 van de LS Car Meet-serie om de Annis Hellion met gelimiteerde Nightmare-livery te verdienen

GTA+-leden ontvangen als extra nog een gratis Albany Brigham en Love Fist-livery, dubbele beloningen voor Halloween Deathmatches, gratis Striped Suit, Skeleton Morph Suit en Metal Anime Shirt, Gun Van-kortingen en meer.

Dan wat kortingen betreft. Mocht je Bunkers willen aanschaffen, dat scheelt nu aardig omdat er een korting van 30% op zit. Dit gaat ook op voor de Bunker upgrades en modificaties. Hieronder de voertuigen die momenteel in de aanbieding zijn:

Vapid Ratel (offroad) – 20% korting

Mammoth Streamer216 (vliegtuig) – 30% korting

Vapid FMJ (supercar) – 40% korting

Annis S80RR (supercar) – 40% korting

Grotti GT500 (klassieke sportwagen) – 40% korting

Vapid Peyote Gasser (musclecar) – 40% korting

Karin Technical Aqua (offroad) – 40% korting

Tot slot hebben we nog een overzicht van de producten die nu bij de Gun Van te vinden zijn, inclusief wat kortingen.