Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf volgende week vrijdag verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Nog een weekje geduld dus, al zullen we voor de release al horen hoe de game is, aangezien de reviews begin volgende week live gaan.

Mocht je echt niet kunnen wachten, dan wil je op release natuurlijk direct aan de slag en dat maakt men nu mogelijk. Het is namelijk mogelijk om de game op de PlayStation 5 te pre-loaden, waarmee je Spider-Man 2 alvast op je console zet.

Het enige is dat er misschien nog een day-one patch verschijnt op release, maar dat kost lang niet zoveel tijd om te downloaden als de game zelf.