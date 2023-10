Meer en meer gamers lijken de digitale versies van hun favoriete titels te verkiezen boven de fysieke. Dat wil echter niet zeggen dat er geen grote schare spelers rondloopt die hun games liever fysiek in de kast hebben staan. Tijdens een recente Q&A kreeg Sam Lake, creative director van ontwikkelaar Remedy, dan ook de vraag of de beslissing om Alan Wake II enkel digitaal te laten uitkomen nog omkeerbaar is. Het antwoord stelt je mogelijk teleur.

“Alan Wake 2, as we talked about, I appreciate your passion, I really do, it is a digital-only game. This is a decision between Remedy’s management and our publisher. I hear you, but there are no other plans as of now.”

Voorlopig geen fysieke versie van Alan Wake II, dus… al weten we ondertussen beter dan ooit het woord nooit te gebruiken. In dezelfde Q&A kreeg Lake ook de vraag waarom de American Nightmare expansie van de originele game niet mee in de remaster inbegrepen zat. De regisseur liet optekenen dat American Nightmare inwendig zo anders was dat het sowieso een aparte release had moeten zijn… en dus geen logische zet op businessvlak.

“[W]e did discuss that when we did the remaster, but the reality of it was that the tech base underneath the hood of American Nightmare is already so different from Alan Wake that it would have been separate back then. So, it didn’t make any business sense at the time.”

Alan Wake II verschijnt op 27 oktober voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc.