Voordat we in 2024 aan de slag kunnen met het volgende verhaal van Ichiban in Like a Dragon: Infinite Wealth, trakteert SEGA ons eind dit jaar eerst nog op Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Een mond vol woorden en dat voor een game die ons meer gaat vertellen over wat er nou precies gebeurd is met hoofdpersoon Kazuma Kiryu.

Nu blijkt echter dat de Japanse game bij de release ook alleen in het Japans te spelen zal zijn. YouTuber en stemacteur Yong Yea – die tevens de Engelse stem inspreekt van Kiryu-chan – heeft namelijk via X onthuld dat de Engelstalige voice overs na de lancering toegevoegd zullen worden via een gratis patch. Yong Yea kon echter nog niet aangeven wanneer dit precies uitgebracht zal worden.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name is vanaf 9 november verkrijgbaar.