Deze week wordt Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name uitgebracht door SEGA en dit tussendoortje moet dienen als brug tussen Yakuza 6: The Song of Life, Yakuza: Like a Dragon en Like a Dragon: Infinite Wealth. Je kunt veel zeggen van Ryu Ga Gotoku studio, maar ze zijn ieder geval fan van lange, gecompliceerde namen.

Fans van de franchise zullen al bekend zijn met Kazuma Kiryu, de legendarische “Dragon of Dojima”, maar voor nieuwkomers heeft uitgever SEGA de onderstaande trailer in elkaar gezet. De beelden nemen ons in vogelvlucht mee langs de hoogte- én dieptepunten in het leven van Kiryu.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.