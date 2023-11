SEGA knalt aardig door met hun Like a Dragon franchise, want morgen verschijnt Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name en begin volgend jaar mogen we ‘Infinite Wealth’ nog verwachten. Liefhebbers hebben dus geen enkele reden tot klagen en nu zeker niet, want de eerste cijfers van de nieuwste telg in de reeks zijn online gegaan.

De eerstgenoemde (lange) titel krijgt over het algemeen behoorlijk goede reviews. Op moment van schrijven zijn het louter voldoendes waarbij het gros rond de 8 zit, maar er zijn ook wat hogere en lagere uitschieters. Hieronder een mooi overzicht.

VG247 – 10

Shacknews – 9.0

Screen Rant – 9.0

Checkpoint Gaming – 9.0

God is a Geek – 9.0

Gfinity – 9.0

Areajugones – 8.5

But Why Tho? – 8.5

PSX Brasil – 8.5

Player 2 – 8.3

Meristation – 8.3

Xbox Achievements – 8.0

GameSpot – 8.0

Game Informer – 8.0

Windows Central – 8.0

CGMagazine – 8.0

CGRecon – 8.0

PushSquare – 8.0

GamesHub – 8.0

Press Start Australia – 8.0

Game Rant – 8.0

TRG – 8.0

Stevivor – 8.0

Gamereactor UK – 8.0

PCMag – 8.0

Destructoid – 8.0

Worth Playing – 7.5

GamingBolt – 7.0

IGN – 7.0

PC Invasion – 7.0

PC Gamer – 7.0

Inverse – 7.0

GAMINGbible – 7.0

Metro GameCentral – 7.0

Cultured Vultures – 7.0

Digitally Downloaded – 7.0

Siliconera – 7.0

Digital Trends – 6.0

GamesRadar+ – 6.0

Onze review van Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name mag je binnenkort verwachten, we hebben nog even wat nodig om de game uit te spelen.