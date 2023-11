Binnen enkele dagen kunnen we aan de slag met Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, het volgende deel in de Yaku- euh… Like a Dragon franchise. Dit deel is een spin-off die zich tussen Yakuza 6 en Yakuza 7 afspeelt én publiekslieveling Kazuma Kiryu keert terug. Regisseur Masayoshi Yokoyama van RGG Studio sprak in een interview met Automaton over de aankomende release.

Uit het interview leren we toch wel iets interessants bij: blijkt dat Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name eigenlijk oorspronkelijk als DLC gepland stond. Het team heeft pas later besloten om het dan toch wat uit te breiden en er een volledige game van te maken. De game kost overigens ‘maar’ € 49.99, wat minder is dan een standaard AAA-game anno 2023.

“There isn’t a huge difference Between Like a Dragon Gaiden and Like a Dragon 8. By this I mean that, in a sense, Like a Dragon Gaiden was derived from Like a Dragon 8. We could have just told of Kiryu’s past through a thirty-minute interlude as part of Like a Dragon 8, but we decided it would be a lot more interesting as a game of its own, which is how the project came to be. […] From there on, we first considered making it as DLC, but then decided it was engaging enough for a physical edition. But, for a physical edition, we needed more content, so we decided to add some. This is how things escalated.”

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name is overigens slechts in een half jaar tijd gemaakt, wat toch wel een opmerkelijk korte ontwikkelperiode is. We kunnen met de game aan de slag vanaf 9 november.