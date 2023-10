Remedy Entertainment zet op dit moment de laatste puntjes op de i voor de lancering van Alan Wake II, die volgende week zal plaatsvinden. We kunnen dan eindelijk gaan ontdekken waar de titulaire protagonist Alan al die tijd heeft uitgehangen en wat het volgende horrorhoofdstuk voor ons in petto heeft.

Toch kan schrijver Sam Lake het niet laten om voorzichtig naar de toekomst te kijken. De creative director was namelijk aanwezig tijdens EGX afgelopen weekend, waar hij fans te woord stond over de game en wat er daarna gaat komen. De Fin laat namelijk weten dat Alan Wake II na de lancering zowel gratis als betaalde DLC zal krijgen.

Veel details kon hij niet geven over de eerste categorie, daar komt hij binnenkort op terug. In de tweede categorie weten we dat er twee uitbreidingen komen, die de titels “Night Springs” en “The Lake House” dragen.

Alan Wake II lanceert op 27 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

“We do have free DLC drops coming and they are pretty significant. I’m expecting us to be going more into detail pretty soon after the game is out, but all of that will be free for everyone who gets the game.”