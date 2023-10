Dit jaar heeft Grand Theft Auto V z’n tiende verjaardag gevierd en we hebben nog steeds geen zicht op de komst van het zesde deel. Desondanks blijkt er toch wat beweging rondom de gigantische franchise te zijn. Netflix zou volgens de Wall Street Journal namelijk bezig zijn om Grand Theft Auto in een bepaalde vorm naar hun gamingplatform te halen.

Het gigantische streamingbedrijf heeft de afgelopen jaren flink de portemonnee getrokken en geïnvesteerd in hun eigen gamingplatform, in de aankomende periode zou er ook verder gekeken worden dan kleinere titels voor mobiele apparaten. Men zou nu dus naar verluidt in gesprek zijn met Take-Two Interactive om iets met de franchise te doen.

Het zou volgens de verhalen niet gaan om Grand Theft Auto VI. Een nieuwe game zou dus tot de mogelijkheden behoren, maar de kans is groter dat er een aantal oudere titels naar Netflix komen, mochten de verhalen kloppen.