ATLUS heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de aankomende remake van Persona 3, Persona 3 Reload. In de trailer wordt één van de hoofdpersonages – Junpei Iori – geïntroduceerd.

Er is zowel een Engelse als Japanse versie van de trailer. Junpei wordt in de Engelse nasynchronisatie vertolkt door Zeno Robinson, ook wel bekend als Taiga Kagami uit Kuroko’s Basketball en Fogado uit Fire Emblem: Engage. De Japanse stem van Junpei wordt verzorgd door Kosuke Toriumi. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de stemmen van Zenos yae Galvus uit Final Fantasy XIV, maar vertolkte Junpei ook al eerder in de Persona 3 animatieserie.

Persona 3 Reload is vanaf 2 februari 2024 wereldwijd beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook vanaf de release beschikbaar zijn via Game Pass.

Engelse Junpei Iori trailer

Japanse Junpei Iori trailer