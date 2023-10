Red Barrels heeft als ontwikkelaar door de jaren heen een behoorlijk succes weten te behalen met de twee Outlast games. Met The Outlast Trials hebben ze wat nieuws geprobeerd, want die game heeft de focus op coöp gelegd. Voor horrorliefhebbers is dit natuurlijk een fantastisch concept en gezien Halloween om de hoek staat mag die huidige spelersbasis nog wel even éxtra getrakteerd worden.

De grote update brengt een nieuwe Trial met zich mee genaamd Program 4: Courthouse. Daarnaast mogen spelers ook nieuwe Weekly Programs, MK-Challenges én natuurlijk een speciaal Halloween seizoensevenement verwachten. Laatstgenoemde krijgt de naam Program Geister met zich mee. Heb je geen vrienden om The Outlast Trials mee te spelen? Geen zorgen, de update brengt ook wat verbeteringen met zich mee voor mensen die solo willen spelen.

De Halloween-update voor The Outlast Trials verschijnt op 26 oktober.