Met The Outlast Trials krijgen we binnenkort een heuse prequel op de eerste twee Outlast-games voorgeschoteld. De game – die zowel solo als in coöp te ervaren zal zijn – stelt je als vanouds voor aan enkele gruwelijke slechteriken, ware monsters in mensengedaante, die je de hele speelduur lang naar het leven zullen staan.

De onderstaande trailer plaatst alvast twee zulke snoodaards in de schijnwerpers. Phyllis ‘Mother Gooseberry’ Futterman presenteerde ooit een tv-reeks voor kinderen, maar wil nu vooral een boormachine in je hersenen planten. Sergeant Leland Coyle is een voormalige politieagent die wel érg fan is van zijn elektrische baton.

Typische figuren voor een game van dit kaliber dus. We zijn benieuwd of The Outlast Trials hetzelfde spanningsniveau zal halen als zijn voorgangers.